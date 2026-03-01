Trump s’entretient avec les dirigeants du Royaume-Uni, du Koweït et de la Turquie

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
Le président américain Donald Trump s’est entretenu samedi avec les dirigeants du Royaume-Uni, du Koweït et de la Turquie, suite à l’offensive militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Le chef de l’exécutif américain a également eu des entretiens téléphoniques avec les dirigeants de l’Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis, après les agressions iraniennes visant les territoires de ces pays arabes, a précisé Mme Leavitt dans une précédente publication sur le réseau social X.

Le président Trump a également eu un entretien téléphonique avec le Secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.

Selon Mme Leavitt, le président américain, accompagné de ses principaux conseillers, suit « de près » la situation au Moyen Orient depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

« Le président Trump a suivi la situation toute la nuit à Mar-a-Lago, en compagnie des membres de son équipe de sécurité nationale », a-t-elle indiqué.

Par Atlasinfo (avec MAP)
