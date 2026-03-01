Naufrage d’un navire panaméen au large des côtes de Laâyoune

Un navire marchand battant pavillon panaméen a fait naufrage, samedi soir, au large des côtes de Laâyoune, selon le ministère du Transport et de la Logistique.

Cet incident est survenu à la suite d’un signalement d’infiltration d’eau, alors que le navire commercial « DURA BULK » faisait route vers le port de Laâyoune, transportant une cargaison de clinker en vrac, indique un communiqué du ministère.

Après le signalement, les autorités compétentes ont immédiatement déclenché d’importantes opérations de recherche et de sauvetage, qui ont permis de secourir l’ensemble des membres d’équipage, a fait savoir le ministère.

L’équipage, dont tous les membres sont de nationalité étrangère, a été pris en charge et évacué dans de bonnes conditions, précise la même source.

Le ministère du Transport et de la Logistique précise par ailleurs qu’il coordonne étroitement avec les autorités concernées afin de suivre l’évolution de la situation.

Une enquête sera ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de cet incident maritime, conclut-on.

