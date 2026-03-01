Winter Swimming : le Maroc, première nation arabe et africaine à participer aux Championnats du Monde

Cette participation s’inscrit dans une dynamique ambitieuse de rayonnement et de structuration du winter swimming au Maroc, avec le soutien de la Fédération Royale Marocaine de Natation, indique la Fédération dans un communiqué.

La délégation marocaine rassemble des nageurs issus de différentes régions du Royaume (Laâyoune à Fès, en passant par Casablanca, Rabat, El Jadida et Marrakech) illustrant une représentativité territoriale forte et une volonté d’inscrire cette discipline dans une dynamique nationale.

Au-delà de la performance sportive, cette participation traduit l’ambition du Maroc de diversifier ses disciplines d’excellence et d’investir des scènes internationales exigeantes, selon la même source.

Le Maroc se présente à Oulu avec de solides ambitions portées par son champion Mohamed Manfaloti, figure majeure du winter swimming national et international. Déjà sacré champion du monde et champion du Maroc, Manfaloti s’est imposé par sa rigueur, sa constance et sa capacité à performer dans des conditions extrêmes. Son expérience internationale et sa maîtrise des protocoles spécifiques à la nage en eau glacée constituent un atout stratégique pour la délégation. À Oulu, il visera une nouvelle performance de référence afin de confirmer la présence du Maroc parmi l’élite mondiale de la discipline IWSA.

La délégation conduite par Fairouz Chbani, présidente de l’association Winter Swimming Morocco, a accompagné la structuration logistique et administrative de cette participation entre les deux pays, veillant à garantir aux athlètes des conditions optimales dans un environnement climatique particulièrement exigeant, relève le communiqué.

Cette première participation a nécessité un travail de coordination entre les instances marocaines et les organisateurs finlandais afin d’inscrire et de faire rayonner le Royaume parmi les 50 nations présentes, ajoute la même source.

En prenant également part à la compétition, Fairouz Chbani s’inscrit parmi les premières femmes marocaines engagées à ce niveau dans la discipline, illustrant la progression du sport féminin marocain dans les disciplines d’endurance et d’extrême.

« Notre présence à Oulu dépasse le cadre sportif. Elle incarne une ambition : porter les couleurs du Maroc là où on ne nous attend pas et ouvrir la voie à d’autres athlètes prêts à relever les défis internationaux », a déclaré Fairouz Chbani, cité dans le communiqué.

À travers cette participation historique, le Maroc affirme sa capacité à investir de nouveaux territoires sportifs et à renforcer durablement son rayonnement international. Cette première présence marque une étape structurante pour le développement du winter swimming au Maroc et ouvre la voie à une stratégie de présence pérenne sur la scène mondiale.