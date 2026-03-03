Iran : le président américain Donald Trump affirme qu’il est « trop tard » pour négocier

Par Atlasinfo

Le président américain, Donald Trump, a déclaré mardi avoir refusé de discuter avec les autorités iraniennes, estimant qu’il était « trop tard » pour le faire, après des mois de négociations infructueuses et quatre jours d’offensive militaire.

« Leur défense aérienne, leur armée de l’air, leur marine et leur commandement sont anéantis. Ils veulent discuter. J’ai dit : Trop tard ! », a écrit le président Trump sur son réseau Truth Social.

Selon le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l’armée américaine a frappé plus de 1.250 cibles dans les premières 48 heures de son opération visant l’Iran.

Plus de 1.000 cibles avaient déjà été frappées au premier jour de l’opération militaire « Epic Fury », lancée samedi, a indiqué le chef d’état-major américain le général Dan Caine.

Les cibles comprennent des centres de commandement et de contrôle, des sites de missiles balistiques, des navires et sous-marins, ainsi que des sites de missiles anti-navires, selon des données publiées par le Centcom.

Lundi, le président Trump a affirmé que l’offensive militaire américaine vise notamment à empêcher le régime de Téhéran de continuer à armer, financer et diriger des groupes armés terroristes hors de ses frontières, en référence aux groupes et milices armés liés à Téhéran, actifs au Moyen-Orient et au-delà.

Il s’agit aussi de détruire les capacités de missiles balistiques de l’Iran, a-t-il précisé, ajoutant que l’armée américaine s’est fixée pour objectif de « réduire à néant leur marine ».

Et d’affirmer que Washington oeuvre également pour que « le premier soutien mondial du terrorisme ne puisse jamais avoir d’arme nucléaire ».

