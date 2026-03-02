La situation au Moyen-Orient pèse sur la bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse lundi, pénalisée par les incertitudes nées de l’aggravation de la crise au Moyen-Orient ce weekend.

Atlasinfo

Ainsi, dans les premiers échanges, l’indice Dow Jones a perdu 575,52 points, soit 1,18%, à 48.402,40 points et le Standard & Poor’s 500, plus large, a reculé de 1,18% à 6.797,60 points. Le Nasdaq Composite, lui, a cédé 1,59%, soit 360,24 points, à 22.307,98 points.

Selon des analystes, les investisseurs craignent une poussée inflationniste à cause de la prolongation des tensions au Moyen-Orient. C’est cette perspective qui amène ces investisseurs à délaisser les actions pour se réfugier dans le dollar et l’or.

Parmi les secteurs qui subissent de plein fouet l’impact des tensions actuelles au Moyen-Orient figure le tourisme, en témoigne la performance de plusieurs compagnies comme Booking (-4,22%), Airbnb (-2,80%) ou les croisiéristes Royal Caribbean Cruises (-5,61%) et Carnival (-10,59%).

Sont également affectées les compagnies aériennes comme Delta qui lâchait 2,80% et American Airlines qui tombait de 4,91%. United, elle, perdait de 4,16%.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l’Etat américain à 10 ans se tendait par rapport à la clôture vendredi, à 4,02% contre 3,94%. Le deux ans, plus sensible à la conjoncture, progressait aussi, à 3,45% contre 3,38%.

Par ailleurs, les valeurs de la défense et de l’énergie semblent tirer leur épingle du jeu. Pour l’instant, le secteur de la défense profitait lundi matin des derniers développements: Lockheed Martin prenait 3,32%, RTX progressait de 2,97% et Northrop Grumman avançait de 3,06%.

De leur côté, les compagnies pétrolières évoluaient aussi dans le vert, à l’image d’Exxon (+1,86%), Chevron (+0,43%), ConocoPhillips (+2,98%) ou EOG Resources (+1,54%).

