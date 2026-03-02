Crise au Moyen-Orient : l’UE écarte tout risque de pénurie énergétique

Par Atlasinfo

La Commission européenne ne redoute pas, pour l’instant, une perturbation de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne malgré l’aggravation de la crise au Moyen-Orient ce week-end, a indiqué lundi une porte-parole de l’Exécutif européen.

« D’après nos analyses, il n’y a pas de préoccupation immédiate en termes de sécurité d’approvisionnement pour l’UE », a déclaré la porte-parole lors du point presse quotidien de la mi-journée, en réponse aux questions des journalistes.

Les Etats membres ont été invités à transmettre leur évaluation nationale d’ici la fin de la journée et une réunion du groupe de coordination « pétrole » sera convoquée dans les 48 heures, a-t-elle précisé.

Sur les prix du pétrole, un débat est prévu vendredi au sein du collège des commissaires, mais la question pourrait être évoquée dès lundi après-midi lors d’une réunion dédiée à la sécurité.

La Commission a souligné que le devenir des routes et des schémas du transport mondial influencera à long terme la structure des prix, alors que le détroit d’Ormuz reste de facto fermé par les gardiens de la révolution iraniens.

A court terme, la saison de chauffage en Europe arrive à son terme à la fin du mois, et les réserves de gaz sont encore remplies à 30 %, un niveau conforme aux attentes de fin d’hiver, permettent d’écarter pour l’instant tout risque de pénurie.

« Donc, pas de mesures d’urgence, pas de pénurie envisagée, nos sources d’importation sont très diversifiées », a ajouté la porte-parole.

SS

Par (avec MAP)
