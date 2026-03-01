Foot: la FRMF exprime sa solidarité avec Omar El Hilali, victime de propos « offensants » lors d’un match de La Liga

Par Atlasinfo

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a exprimé, dimanche, son entière solidarité et son soutien inconditionnel à l’international marocain, Omar El Hilali, suite aux propos « offensants » dont il a été victime, à l’occasion du match de la 26è journée de la Liga entre Espanyol Barcelone et Elche.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la FRMF « condamne fermement et rejette toute forme de racisme ou de discrimination aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des stades ».

A cette occasion, la FRMF réitère son attachement à promouvoir les valeurs de tolérance et de fair-play lors de toutes les compétitions.

