Foot: les joueurs qui se couvrent la bouche lors d’altercations devraient être exclus (Infantino)

En direct
Par

Les footballeurs qui se couvrent la bouche lors d’altercations devraient être exclus, a estimé, dimanche, le président de la FIFA, Gianni Infantino en réagissant à l’incident ayant impliqué le joueur du Benfica Lisbonne Gianluca Prestianni, accusé d’insultes racistes contre le Brésilien du Real Madrid Vinicius.

« Si un joueur se couvre la bouche et dit quelque chose qui a des conséquences racistes, alors il doit être exclu », a dit le président de la FIFA dans un entretien accordé à Sky Sports.

Il faut présumer qu’il a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû dire, sinon il n’aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche », a indiqué Infantino.

« Ce sont des actions que nous pouvons et devons entreprendre pour prendre au sérieux notre lutte contre le racisme », a-t-il ajouté.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite