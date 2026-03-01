Foot: les joueurs qui se couvrent la bouche lors d’altercations devraient être exclus (Infantino)

Les footballeurs qui se couvrent la bouche lors d’altercations devraient être exclus, a estimé, dimanche, le président de la FIFA, Gianni Infantino en réagissant à l’incident ayant impliqué le joueur du Benfica Lisbonne Gianluca Prestianni, accusé d’insultes racistes contre le Brésilien du Real Madrid Vinicius.

« Si un joueur se couvre la bouche et dit quelque chose qui a des conséquences racistes, alors il doit être exclu », a dit le président de la FIFA dans un entretien accordé à Sky Sports.

Il faut présumer qu’il a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû dire, sinon il n’aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche », a indiqué Infantino.

« Ce sont des actions que nous pouvons et devons entreprendre pour prendre au sérieux notre lutte contre le racisme », a-t-il ajouté.