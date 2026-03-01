Mise en place d’une cellule de crise et de numéros de téléphone au profit des Marocains résidant dans la région du Moyen-Orient

Une cellule de crise a été mise en place par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger pour répondre aux préoccupations des Marocains résidant dans la région du Moyen-Orient.

« Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger suit de près les derniers développements de la situation de la communauté marocaine résidant au Moyen-Orient », indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, les ressortissants marocains sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence et vigilance et à se conformer aux instructions émises par les autorités compétentes des pays d’accueil.

Afin de répondre aux préoccupations de la communauté marocaine, le ministère a mis en place des numéros de téléphone au profit des citoyens marocains se trouvant dans les pays concernés pour leur permettre de communiquer et de s’informer.

Au niveau du ministère:

Numéro vert : 0800008098 Au niveau des ambassades:

– Royaume d’Arabie saoudite : + 966559634790

– Émirats arabes unis : + 971506796991

– Royaume de Bahreïn : +97332055053; +97339042877; +97317180444

– État du Qatar : +97444831884; +97444831885

– État du Koweït : +96566120164

– Royaume Hachémite de Jordanie : +962797087839