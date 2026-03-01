La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni mèneront des « actions défensives » pour « détruire » les capacités militaires de l’Iran

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé, dimanche soir, qu’ils mèneront des « actions défensives » pour « détruire » les capacités militaires de l’Iran.

Les dirigeants de ces trois pays ont affirmé qu’ils «sont convenus de travailler ensemble avec les États-Unis et les alliés de la région sur cette question», ont-ils indiqué dans une déclaration conjointe rendue publique par l’Elysée,

«Nous prendrons des mesures pour défendre nos intérêts et ceux de nos alliés dans la région, potentiellement en permettant des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité de l’Iran à tirer des missiles et des drones à leur source», lit-on dans la déclaration.

Paris, Londres et Berlin ont exprimé «leur consternation vis-à-vis des attaques de missiles indiscriminées et disproportionnées lancées par l’Iran contre des pays dans la région, y compris ceux qui n’étaient pas impliqués dans les opérations militaires initiales des États-Unis et d’Israël ».

«Les attaques inconsidérées de l’Iran ont ciblé nos alliés proches et menacent notre personnel militaire et nos civils dans toute la région », déplore la déclaration conjointe.

Le Président français, Emmanuel Macron avait, en début de soirée, présidé un Conseil de défense et de sécurité nationale au cours duquel il a affirmé que les intérêts de la France et ceux de ses alliés dans la région «nous conduisent à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense et adapter la posture à l’évolution des dernières heures».