Frappes contre l'Iran : le baril de pétrole à plus de 80 USD

Les prix du pétrole ont flambé de 13% lundi à l’ouverture des marchés, le conflit engagé par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et ses répercussions au Moyen-Orient faisant redouter de graves perturbations de l’offre de brut.

Vers 23H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 13% à plus de 80 dollars le baril, selon Bloomberg News.

Cela représente un bond important du cours du Brent, la référence internationale de l’or noir, qui avait pourtant progressivement intégré une prime de risque géopolitique pour s’afficher à plus de 72 dollars vendredi, loin des 61 dollars du début d’année.

Avec l’embrasement régional, le transport maritime via le détroit d’Ormuz, par où transite quelque 20% de la consommation mondiale de pétrole, est compromis.

