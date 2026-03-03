Canada : la production de pétrole brut atteint un niveau record en décembre

Il s’agit du volume mensuel le plus élevé depuis le début de la série de données en 2016, a noté l’agence fédérale dans un rapport publié lundi.

L’extraction de sables bitumineux, qui a progressé de 3,9% pour atteindre 18,5 millions de mètres cubes, a le plus contribué à la hausse globale. Cette augmentation est principalement attribuable à la production de pétrole brut bitumineux, qui a crû de 7,7% pour s’élever à 11,6 millions de mètres cubes, a expliqué l’organisme.

Parallèlement, la baisse de production de pétrole brut synthétique a contrebalancé en partie la hausse, a noté l’institut national, ajoutant que la production a reculé de 2% pour s’établir à 6,9 millions de mètres cubes après avoir atteint un niveau de production mensuelle record en novembre (7,1 millions de mètres cubes).

Les exportations de pétrole brut et de produits équivalents ont augmenté de 4,9% en décembre pour atteindre 21,7 millions de mètres cubes, un sommet inégalé dans la série.

Les exportations à destination des pays autres que les États-Unis ont le plus contribué à la hausse globale, avec une augmentation de 136,6% pour s’élever à 2,4 millions de mètres cubes. Ces exportations ont représenté 11,1% de toutes les exportations de pétrole brut du Canada, a souligné Statistique Canada.