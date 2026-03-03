Le Royaume-Uni dévoile une profonde refonte de son système d’asile

La ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a dévoilé, lundi, une profonde refonte du système d’asile du pays, prévoyant notamment un réexamen de la protection des réfugiés tous les 30 mois.

Le statut de réfugié deviendra temporaire et fera l’objet d’un réexamen tous les 30 mois pour tous les adultes demandant l’asile à partir de ce lundi, a annoncé la secrétaire au Home Office. La protection sera renouvelée pour les réfugiés qui continuent de faire face à un danger dans leur pays d’origine, a-t-elle expliqué, relevant que les réfugiés dont le pays est désormais considéré comme sûr et qui n’ont plus besoin de protection seront invités à rentrer chez eux. Cette réforme fait suite à une récente visite de la ministre au Danemark, pays qui a adopté une approche similaire ces dernières années et réduit les demandes d’asile de plus de 90% en dix ans.

En novembre dernier, dans le cadre des réformes les plus ambitieuses depuis la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre l’immigration illégale, le gouvernement britannique avait annoncé que la protection accordée aux réfugiés deviendrait temporaire. Parallèlement, les réfugiés souhaitant rester au Royaume-Uni et disposant de compétences pourront demander de nouveaux visas de travail ou d’études, afin de favoriser leur intégration et leur contribution à la société. L’ensemble de ces mesures vise à réorienter le système d’asile britannique, en l’éloignant des traversées illégales et dangereuses, ainsi que du nombre élevé de demandes déposées par des personnes ne remplissant pas les critères de protection.

Dans le cadre de ces changements, les adultes et les enfants accompagnés déposant une demande d’asile à partir de ce lundi se verront accorder, s’ils obtiennent le statut, une protection de 30 mois. Dans l’ancien système, les réfugiés bénéficiaient d’une protection de cinq ans et pouvaient faire venir leur famille, avant d’obtenir presque automatiquement un droit de séjour permanent sans frais, avec accès continu aux prestations sociales et au logement. Selon le gouvernement, ce dispositif figurait parmi les plus généreux d’Europe occidentale et aurait constitué un « facteur d’attraction » contribuant à la forte hausse des demandes d’asile au Royaume-Uni, y compris des dizaines de milliers de demandes jugées infondées chaque année, alors qu’elles diminuent ailleurs en Europe.

« Ce pays offrira toujours refuge à celles et ceux qui fuient la guerre et les persécutions. Mais nous devons aussi veiller à ce que notre système d’asile ne crée pas de facteurs d’attraction incitant des personnes à entreprendre des voyages dangereux à travers le monde, alimentant et finançant les passeurs », a indiqué la ministre de l’Intérieur. Elle a souligné que la nouvelle réforme est le fruit d’une approche « ferme mais équitable », qui rétablit l’ordre et le contrôle des frontières britanniques, tout en protégeant ceux qui fuient la guerre et la répression.