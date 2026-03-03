Pologne : le niveau de remplissage des stocks de gaz s’élève à 50%

Les infrastructures de regazéification et de transport de gaz fonctionnent de manière continue et sans interruption et la société surveille en permanence la situation énergétique internationale afin d’anticiper tout bouleversement actuel ou futur, indique l’opérateur public dans un communiqué.

Gaz-System relève, dans ce cadre, que les infrastructures de transport et de regazéification sont prêtes à recevoir des livraisons de gaz naturel provenant de toutes les régions du monde, soulignant que la diversification des sources est assurée par des interconnexions avec les pays de l’UE, comme le gazoduc Baltic Pipe, en provenance de Norvège, et le terminal de GNL de Swinoujscie, qui permet de couvrir une partie importante de la demande nationale.

Ce terminal est adapté et accepte les livraisons de GNL provenant du monde entier, ce qui garantit une flexibilité opérationnelle en cas de changement dans les directions d’approvisionnement, note la société.

Le réseau national de transport de gaz naturel fonctionne de manière stable et la sécurité d’approvisionnement de la Pologne est pleinement garantie, rassure Gaz-System dans le sillage des tensions en cours dans le Moyen-Orient.

La consommation de gaz naturel de la Pologne en 2025 a franchi le cap de 21 milliards de mètres cubes, avec des niveaux de stockage ayant atteint 100% en septembre 2025. Le pays vise à maintenir sa sécurité d’approvisionnement en 2026, notamment en poursuivant la diversification de ses fournisseurs en GNL.