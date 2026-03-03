L’armée américaine a frappé plus de 1.250 cibles en Iran dans les premières 48 heures

Plus de 1.000 cibles avaient déjà été frappées au premier jour de l’opération militaire « Epic Fury », lancée samedi, selon le chef d’état-major américain le général Dan Caine.

Les cibles comprennent des centres de commandement et de contrôle, des sites de missiles balistiques, des navires et sous-marins, ainsi que des sites de missiles anti-navires, selon des données publiées par le Centcom.

Par ailleurs, le Commandment militaire US a indiqué que six militaires américains ont été tués depuis le début de l’opération « Epic Fury » contre l’Iran, alors qu’un précédent bilan avait fait état de quatre morts.

« Les forces américaines ont récemment récupéré les dépouilles de deux militaires précédemment portés disparus dans une installation touchée lors des premières attaques de l’Iran dans la région », a déclaré le Centcom dans un message publié sur X.

Le président Donald Trump a affirmé, lundi, que l’offensive militaire menée par les Etats-Unis contre l’Iran vise à empêcher le régime de Téhéran de continuer à armer, financer et diriger des groupes armés terroristes hors de ses frontières, en référence aux groupes et milices armés liés à Téhéran, actifs au Moyen-Orient et au-delà.

Le chef de l’exécutif américain a détaillé les autres objectifs de l’opération militaire visant l’Iran. « Nous détruisons les capacités de missiles balistiques de l’Iran », a-t-il précisé, ajoutant que l’armée américaine s’est fixée aussi pour objectif de « réduire à néant leur marine ».

Et d’affirmer que Washington oeuvre également pour que « le premier soutien mondial du terrorisme ne puisse jamais avoir d’arme nucléaire ».