L’armée américaine a frappé plus de 1.250 cibles en Iran dans les premières 48 heures

A la UneEn directInternational
Par
L’armée américaine a frappé plus de 1.250 cibles dans les premières 48 heures de son opération visant l’Iran, a annoncé lundi le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Plus de 1.000 cibles avaient déjà été frappées au premier jour de l’opération militaire « Epic Fury », lancée samedi, selon le chef d’état-major américain le général Dan Caine.

Les cibles comprennent des centres de commandement et de contrôle, des sites de missiles balistiques, des navires et sous-marins, ainsi que des sites de missiles anti-navires, selon des données publiées par le Centcom.

Par ailleurs, le Commandment militaire US a indiqué que six militaires américains ont été tués depuis le début de l’opération « Epic Fury » contre l’Iran, alors qu’un précédent bilan avait fait état de quatre morts.

« Les forces américaines ont récemment récupéré les dépouilles de deux militaires précédemment portés disparus dans une installation touchée lors des premières attaques de l’Iran dans la région », a déclaré le Centcom dans un message publié sur X.

Le président Donald Trump a affirmé, lundi, que l’offensive militaire menée par les Etats-Unis contre l’Iran vise à empêcher le régime de Téhéran de continuer à armer, financer et diriger des groupes armés terroristes hors de ses frontières, en référence aux groupes et milices armés liés à Téhéran, actifs au Moyen-Orient et au-delà.

Le chef de l’exécutif américain a détaillé les autres objectifs de l’opération militaire visant l’Iran. « Nous détruisons les capacités de missiles balistiques de l’Iran », a-t-il précisé, ajoutant que l’armée américaine s’est fixée aussi pour objectif de « réduire à néant leur marine ».

Et d’affirmer que Washington oeuvre également pour que « le premier soutien mondial du terrorisme ne puisse jamais avoir d’arme nucléaire ».

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite