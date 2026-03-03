L’armée américaine affirme avoir détruit les postes de commandement des « gardiens de la révolution iraniens »

L’armée américaine a affirmé, mardi, avoir détruit les postes de commandement des « gardiens de la révolution » ainsi que des sites de lancement de missiles et de drones et des défenses anti-aériennes en Iran.

« Les forces américaines ont détruit les installations de commandement et de contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique, les capacités de défense aérienne iraniennes, les sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que les aérodromes militaires au cours d’opérations soutenues », a écrit le Commandement militaire central américain (Centcom) sur X.

« Nous continuerons à prendre des mesures décisives contre les menaces imminentes posées par le régime iranien », a ajouté le Centcom.

Six militaires américains ont été tués depuis le début de l’opération « Epic Fury » contre l’Iran, selon l’armée américaine.

Lundi, le président Trump a affirmé que l’offensive militaire US vise notamment à empêcher le régime de Téhéran de continuer à armer, financer et diriger des groupes armés terroristes hors de ses frontières, en référence aux groupes et milices armés liés à Téhéran, actifs au Moyen-Orient et au-delà.

Il s’agit aussi de détruire les capacités de missiles balistiques de l’Iran, a-t-il précisé, ajoutant que l’armée américaine s’est fixée pour objectif de « réduire à néant leur marine ».

Et d’affirmer que Washington oeuvre également pour que « le premier soutien mondial du terrorisme ne puisse jamais avoir d’arme nucléaire ».

L’armée américaine a frappé plus de 1.250 cibles dans les premières 48 heures de son opération visant l’Iran, selon le chef d’état-major américain le général Da