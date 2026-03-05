Vibrant hommage de la FRMF à l’ancien entraîneur de la sélection nationale Walid Regragui

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a organisé, jeudi soir, au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, une cérémonie d’hommage en l’honneur de l’ancien sélectionneur national Walid Regragui, marquant la fin de son mandat à la tête des Lions de l’Atlas .

Cette cérémonie, empreinte d’émotion et de reconnaissance, s’est déroulée en présence notamment du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, de plusieurs membres du comité directeur, ainsi que de cadres techniques de la fédération.

À cette occasion, M. Lekjaa a tenu à rendre hommage au parcours remarquable de Walid Regragui à la tête de la sélection nationale.

Il a affirmé que la vision royale pour le football marocain reste la clé de voûte des succès, notant que cette stratégie repose sur une structuration à long terme, un investissement massif dans la jeunesse, les infrastructures et la formation.

« Les réalisations de Walid avec la sélection nationale resteront gravées dans les mémoires des futures générations comme un véritable exploit du ballon rond marocain », a salué M. Lekjaa.

À cet égard, il a souligné que Walid Regragui a eu le mérite de rompre avec la logique de la participation pour elle-même afin d’adopter celle des réalisations et des exploits.

« Au cours du dernier mois, nous avons procédé à un examen et à un bilan de toutes les dimensions afin de préparer l’avenir de la sélection nationale », a fait savoir M. Lekjaa, notant que Walid Regragui a contribué à cet examen.

Pour sa part, le désormais ancien sélectionneur de l’équipe nationale a souligné qu’il s’était assigné pour objectif de faire grandir l’équipe nationale et de lui inculquer la culture de la gagne.

« J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et fait preuve de l’engagement total que cette équipe mérite », a-t-il dit.

Il a en outre mis en avant les réussites du football marocain qui traduisent la vision du Roi Mohammed VI, à travers la mise en place des moyens et des infrastructures nécessaires pour que le football marocain puisse briller au plus haut niveau mondial.

Cet engagement a donné ses fruits, en l’occurrence une demi-finale de la Coupe du monde 2022, une finale de la Coupe d’Afrique et une 8e place au classement mondial de la FIFA, s’est-il félicité.

« Mon départ, aujourd’hui, s’inscrit dans une logique d’évolution et non pas de renoncement, le tout pour le bien de notre football », a déclaré Regragui.