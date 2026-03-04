Etudier en Belgique : les non européens paieront plus cher dès la prochaine rentrée

Le seuil minimal exigé pour l’obtention d’un visa étudiant passera de 835 à 1.050 euros par mois, écrit le journal néerlandophone, citant la ministre fédérale belge de l’Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt.

Ce relèvement vise, selon la ministre, à prémunir les étudiants contre les difficultés financières et à éviter les abus de ce canal migratoire, écrit le journal néerlandophone, arguant que le montant actuellement en vigueur ne suffit plus à couvrir les frais de logement, de séjour et de subsistance en Belgique.

Le nouveau seuil sera en outre indexé annuellement. Pour l’année académique 2026-2027, il s’élèvera ainsi à 1.062 euros par mois.

Les candidats étant généralement tenus de prouver qu’ils disposent de la totalité des moyens pour l’ensemble de l’année académique, devront désormais justifier d’une somme globale dépassant les 12.000 euros.

Cette révision vise à prévenir les situations de précarité financière et à éviter que des étudiants étrangers ne se tournent vers l’aide sociale. Elle entend également limiter les détournements du visa étudiant comme voie d’accès facilitée au territoire belge.