QatarEnergy déclare « un cas de force majeure » et suspend sa production de gaz

Dans un communiqué, la société a indiqué que cette décision intervient après l’arrêt de la production de GNL ainsi que de produits connexes, notamment l’urée, les polymères, le méthanol et l’aluminium, précisant que les clients concernés par les contrats d’achat ont été informés de la déclaration de force majeure.

Cette décision survient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans la région, qui ont affecté les mouvements du transport maritime, les chaînes d’approvisionnement ainsi que les coûts de l’énergie.

Le Qatar occupe une place centrale sur les marchés mondiaux de l’énergie et dans les industries connexes. Son rôle ne se limite pas à la production et à l’exportation de gaz naturel liquéfié, mais s’étend également aux industries pétrochimiques et de transformation, qui constituent un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs des engrais, des plastiques et des métaux.