L’Espagne entame l’année sur une performance touristique record

Les dépenses générées par ces visiteurs se sont élevées à 7,805 milliards d’euros, en progression de 9,3% en glissement annuel, établissant ainsi un nouveau record historique pour un mois de janvier, tant en termes d’arrivées que de recettes, souligne l’INE.

La dépense moyenne par touriste s’est établie à 1.522 euros, en augmentation de 8% par rapport à janvier 2025, tandis que la dépense quotidienne moyenne a atteint 177 euros, en hausse de 7,1%.

Le Royaume-Uni demeure le premier marché émetteur avec près de 900.000 visiteurs en janvier (+3,3%), suivi de l’Allemagne (527.327 touristes, –2%) et de la France (517.800, –19,5%), précise-t-on.

Les hausses les plus significatives ont été relevées pour les arrivées en provenance du Portugal (+20,3%, soit près de 185.000 touristes) et du continent américain hors États-Unis (+13,1%). Les arrivées depuis les États-Unis ont frôlé les 200.000 visiteurs, en hausse de 3,2%.

Les îles Canaries se sont maintenues en tête des destinations les plus prisées avec 1,43 million de visiteurs (+5%), devant la Catalogne (plus d’un million, –6,2%) et l’Andalousie (plus de 720.000, +3,8%).

La région de Madrid a, pour sa part, affiché une progression de 8,8% (766.365 visiteurs), tandis que la Communauté valencienne a accusé une baisse de 3,5% (578.700 arrivées).

En termes de dépenses, les Canaries ont concentré 28,7% du total, devant la région de Madrid (20,6%) et la Catalogne (16,3%), précise la même source.