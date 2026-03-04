L’armée américaine prévoit une domination « totale et absolue » du ciel iranien (Maison Blanche)

L’armée américaine prévoit de dominer l’espace aérien iranien de manière « totale et absolue » dans les heures à venir, a affirmé, mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

« Nous prévoyons de dominer de manière totale et absolue l’espace aérien iranien dans les heures qui viennent », a déclaré Karoline Leavitt lors d’un point de presse.

Plus tôt dans la journée, le Secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a souligné que les Etats-Unis auront le contrôle total du ciel iranien.

« Nous volerons toute la journée, jour et nuit, pour trouver, cibler et détruire les missiles et les installations industrielles de défense de l’armée iranienne », a affirmé le chef du Pentagone.

« Les capacités de l’Iran s’évaporent d’heure en heure, tandis que la puissance américaine devient plus féroce, plus intelligente et totalement dominante », a dit M. Hegseth au cinquième jour de l’opération militaire « Epic Fury » contre l’Iran.

Selon le Pentagone, les tirs de missiles balistiques tactiques iraniens ont diminué de 86% par rapport au premier jour des combats, avec une baisse de 23% dans les dernières 24 heures. Quant aux attaques de drones, elles ont diminué de 73% par rapport aux premiers jours.