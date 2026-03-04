Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’ambassadeure du Maroc en France, Samira Sitaïl, a été l’invitée d’honneur d’un Iftar, organisé mardi soir par les associations « Dynamic Maroc » et « The Moroccan Pulse- Beyond Nations », présidées respectivement par Said Laatiriss et Bouchra Bayed.

L’ambassadeure du Maroc en France invitée d’honneur de l’Iftar des associations Dynamic Maroc et The Moroccan Pulse

Synonyme de partage et de solidarité, le ramadan est un mois de cohésion sociale, de bienveillance et d’espoir. C’est justement cette valeur de solidarité qui a été mise en avant lors de cet iftar.

« L’une des particularités de ce mois sacré est la solidarité », a souligné d’emblée l’ambassadeure Samira Sitaïl, avant de faire part de sa solidarité et celle des personnes présentes avec le président de « Dynamic Maroc », Said Laartiriss, dont le fils, 16 ans, a été victime d’une violente agression qui l’a plongé dans le coma.

« Nous sommes solidaires avec Said Laatiriss et lui signifions notre entière solidarité dans ce moment douloureux qu’il traverse. Inchallah le petit Bilal retrouvera toute sa santé et Said sa sérénité », a-t-elle ajouté.

Rendant hommage à M. Laatiriss, Mme Sitaïl rappelé son engagement en faveur de son pays d’origine marqué par une présence et une participation aux événements qui touchent le Maroc.

S’adressant à l’assistance nombreuse composée de compétences marocaine, Mme Sitaïl a en outre mis l’accent sur l’importance de cette diaspora marocaine en France, un des maillons forts de la relation franco-marocaine et un pont entre les deux pays.

La diaspora, un maillon fort de la relation France-Maroc

« Je suis moi-même née et j’ai grandi ici. Cette double dimension, ce pluralisme fait d’ailleurs la particularité du Maroc, partout où il est, partout où il va. Au Maroc même, nous sommes pluriels. Et vous êtes à l’image de votre pays d’origine », a-t-elle poursuivi.

Et de noter : « Ne changez pas, le Maroc ne le souhaite pas. Mais il continuera à prendre en compte vos exigences et la manière dont vous entendez entreprendre le Maroc. »

Pour l’ambassadeure, les deux pays vivent « depuis un peu plus de deux ans une période extrêmement, porteuse, extrêmement positive ».

Cette relation, a-t-elle relevé, « dépasse largement le cadre de notre question nationale, la question du respect de nos frontières, la question du Sahara pour laquelle la France et le chef de l’État français soutiennent le Maroc dans sa souveraineté sur ses provinces du Sud ».

« Cela dépasse largement ce cadre. Il y a tellement de choses à l’intérieur de ce partenariat d’exception renforcée. Il y a d’abord vous. Il y a d’abord l’humain », a fait valoir Samira Sitaïl, rappelant qu’il y a 1,7 millions de marocains ou franco-marocains, inscrits dans les consulats.

« On évalue à plus de 300 000 ceux qui ne le sont pas. Donc cela fait près de 2 millions de Marocains. De quoi enrichir au quotidien la relation entre nos deux pays, car vous en êtes les maillons forts de cette relation entre la France et le Maroc qui se nourrit de vous », a-t-elle tenu à souligner.

« Cette relation se nourrit de vos parcours, de vos réussites, mais aussi de vos exigences vis-à-vis du pays d’origine, vos exigences sur le plan économique, sur le plan administratif et sur tout un tas d’autres sujets. Nous les connaissons tous et nous les regardons avec lucidité, en nous donnant le temps de les résoudre les uns après les autres », a affirmé Mme Sitaïl.

« Aujourd’hui, nous souhaitons les résoudre avec vous, en partenariat avec vous dans le respect de votre identité, dans le respect de vos choix, dans le respect de votre double culture, de ce que vous êtes et de ce que vous représentez », a-t-elle relevé.

Et de conclure : « Encore une fois, vous faites partie de ces ponts qui nourrissent quotidiennement cette relation entre le Maroc et la France ». e vous encourager.

Lors de cet Iftar, le journaliste et consultant, Saïd El Abdi, a présenté son livre « L’histoire du football africain », suivi d’une dédicace.