La FRMF nomme Mohamed Ouahbi sélectionneur de l’Équipe Nationale A et renforce sa feuille de route « Maroc 2030 »

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, jeudi soir, la nomination de Mohamed Ouahbi au poste de sélectionneur de l’Équipe Nationale A, confirmant également le renforcement du staff de l’équipe A avec João Sacramento.

Ces décisions s’inscrivent dans la feuille de route « Maroc 2030 », présentée ce jour par le président de la FRMF Fouzi Lekjaa, avec un objectif : élever durablement les standards de performance et consolider la dynamique de progression du football marocain à tous les niveaux, indique un communiqué de la fédération marocaine.

« Cette annonce n’est pas un simple changement : c’est une transition stratégique. Notre objectif est de faire progresser le football marocain de manière continue avec une feuille de route, s’inscrivant dans une vision Royale éclairée, qui relie l’équipe A, la formation, les jeunes et le football féminin », a souligné la FRMF.

En nommant Mohamed Ouahbi et en accueillant des renforts de tout premier plan, « nous renforçons nos standards et notre exigence au quotidien, dans une logique d’harmonie et de complémentarité. Maroc 2030 est un horizon mobilisateur : notre ambition est de consolider durablement notre place parmi les meilleures nations et de performer dès cet été, comme en 2030 », a déclaré Fouzi LEKJAA,

Avec Mohamed Ouahbi comme sélectionneur national, la FRMF réaffirme un principe : le projet sportif reste porté par un leadership marocain.

Technicien reconnu de la filière nationale, Mohamed Ouahbi s’est illustré en menant la sélection marocaine U20 au titre de champion du monde FIFA, démontrant sa capacité à construire un collectif, à faire progresser les joueurs et à installer une exigence de haut niveau.

L’école footballistique marocaine traduit ainsi, à l’échelle internationale, une manière de travailler — exigence, discipline, structuration, développement des talents — et une continuité dans l’ambition.

« Je suis honoré de la confiance de la FRMF. Nous allons travailler avec exigence et humilité, en nous appuyant sur une méthode claire et une ambition collective : progresser match après match, installer des standards élevés au quotidien, permettre à l’équipe de franchir un cap dès les prochaines échéances et être à la hauteur des ambitions de Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste et du peuple marocain », a pour sa part affirmé le nouveau sélectionneur national.

Il s’agit donc de renforcer l’encadrement avec des expertises internationales complémentaires. Pour accélérer cette dynamique et renforcer l’exigence au quotidien, la FRMF met l’accent sur l’encadrement de l’équipe A avec des profils internationaux de tout premier plan, choisis pour leur complémentarité.

Dans ce cadre, des professionnels de haut niveau rejoignent le staff de l’équipe A : João Sacramento qui intègre le staff technique après des expériences au plus haut niveau, notamment comme entraîneur assistant au Paris Saint-Germain, à l’AS Roma et à Tottenham.

« Il apportera une méthodologie de travail issue d’environnements de très forte exigence, au service de la préparation et de l’exécution au quotidien », selon la FRMF.

Une transition dans le respect : reconnaissance envers Walid Regragui

Le président Lekjaa et la FRMF saluent par ailleurs Walid Regragui pour son engagement et pour le travail accompli à la tête de l’Équipe Nationale.

« La Fédération lui exprime sa reconnaissance et sa gratitude », peut-on lire dans le communiqué.

De son côté, l’ancien coach a remercié le Roi Mohammed VI, la Fédération et tous les Marocains qui l’ont soutenu dans son parcours.