Six missiles balistiques et 125 drones interceptés par les défenses aériennes émiraties

Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont détecté, jeudi, sept missiles balistiques, dont six ont été interceptés et détruits, tandis qu’un missile balistique est tombé à l’intérieur du territoire du pays, a annoncé le ministère émirati de la Défense.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse des Émirats (WAM), le ministère a également indiqué que 131 drones ont été repérés, dont 125 ont été interceptés, alors que six autres se sont écrasés sur le territoire de l’État.

Le ministère a précisé que, depuis le début de l’attaque iranienne, 196 missiles balistiques ont été détectés, dont 181 ont été détruits, tandis que 13 sont tombés en mer et deux autres sur le territoire des Émirats.

Et d’ajouter que les défenses aériennes émiraties ont également repéré 1.072 drones iraniens, dont 1.001 ont été interceptés, alors que 71 se sont écrasés à l’intérieur du territoire national. Huit missiles de croisière ont, par ailleurs, été détectés et détruits.

Ces attaques ont fait, jusqu’à présent, trois morts et 94 blessés légers, a fait savoir le ministère, réaffirmant sa pleine mobilisation et sa capacité à faire face à toute menace et à contrer avec fermeté toute tentative visant à déstabiliser la sécurité du pays, afin de préserver sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité et de protéger ses intérêts et ses ressources nationales.