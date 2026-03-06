Les États-Unis et le Venezuela conviennent de rétablir leurs relations diplomatiques

« Cette mesure facilitera nos efforts conjoints visant à promouvoir la stabilité, à soutenir la reprise économique et à faire progresser la réconciliation politique au Venezuela », a souligné la diplomatie américaine dans un communiqué jeudi.

Le Département d’État a également précisé que l’engagement de Washington s’inscrit dans l’objectif d’aider le peuple vénézuélien « à aller de l’avant grâce à un processus par étapes qui créera les conditions d’une transition pacifique vers un gouvernement démocratiquement élu ».

« Les États-Unis restent déterminés à soutenir le peuple vénézuélien et à travailler avec leurs partenaires de la région pour promouvoir la stabilité et la prospérité », ajoute-t-on.

Ce développement intervient dans un contexte politique particulier, marqué par la capture en janvier dernier de l’ancien président Nicolás Maduro lors d’une opération militaire américaine et la prise de fonctions de la vice-présidente Delcy Rodríguez comme cheffe de l’État par intérim.

Depuis, Caracas et Washington ont engagé des discussions en vue d’une normalisation progressive de leurs relations. Dans ce cadre, la présidente par intérim Delcy Rodríguez a déjà reçu plusieurs responsables américains et annoncé une série de mesures destinées à accompagner l’ouverture politique et économique du pays.