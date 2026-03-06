Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Les liaisons maritimes entre le port de Tarifa (Cadix) et Tanger Ville ont été annulées vendredi en raison des conditions météorologiques défavorables dans le détroit de Gibraltar provoquées par la tempête « Regina », indiquent les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

Les compagnies maritimes Morocco Africa Link (AML) et Balearia ont suspendu les départs sur cette ligne à partir de 08h00, selon les informations publiées sur le portail destiné aux passagers de l’Autorité portuaire.

Par ailleurs, le port d’Algésiras ne prévoit pas, à ce stade, de perturbations dans ses liaisons maritimes avec Tanger Med, l’activité devant s’y poursuivre normalement.

Le port de Tarifa a déjà enregistré, au cours de cette semaine, plusieurs annulations sur la ligne reliant Tanger Ville en raison de vents violents et d’une forte houle dans le détroit de Gibraltar.

