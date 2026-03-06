Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Les compagnies maritimes Morocco Africa Link (AML) et Balearia ont suspendu les départs sur cette ligne à partir de 08h00, selon les informations publiées sur le portail destiné aux passagers de l’Autorité portuaire.

Par ailleurs, le port d’Algésiras ne prévoit pas, à ce stade, de perturbations dans ses liaisons maritimes avec Tanger Med, l’activité devant s’y poursuivre normalement.

Le port de Tarifa a déjà enregistré, au cours de cette semaine, plusieurs annulations sur la ligne reliant Tanger Ville en raison de vents violents et d’une forte houle dans le détroit de Gibraltar.