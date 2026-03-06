Trump nomme le sénateur Markwayne Mulina à la tête du département de la Sécurité intérieure

« Je suis heureux d’annoncer que le très respecté sénateur américain de l’État de l’Oklahoma, Markwayne Mullin, deviendra ministre américain de la Sécurité intérieure (DHS) à compter du 31 mars 2026 », a écrit M. Trump sur son réseau Truth social.

Le Chef de l’exécutif américain a indiqué que l’actuelle ministre, Kristi Noem, sera nommée « envoyée spéciale » chargée de l’initiative de sécurité régionale baptisée « The Shield of the Americas », qui doit être officiellement annoncée samedi prochain à Doral, en Floride. Il a également salué le travail de Mme Noem à la tête du DHS, mettant en avant les résultats obtenus notamment en matière de contrôle des frontières.

S’agissant de Markwayne Mullin, le locataire de la Maison Blanche a souligné qu’après avoir siégé pendant 10 ans à la Chambre des représentants des États-Unis et 3 ans au Sénat, l’élu républicain a fait « un travail formidable » dans la représentation de l’État d’Oklahoma.

« Markwayne travaillera sans relâche pour assurer la sécurité de nos frontières, empêcher les migrants criminels, les meurtriers et autres criminels d’entrer illégalement dans notre pays, mettre fin au fléau des drogues illégales et RENDRE L’AMÉRIQUE SÛRE À NOUVEAU », a-t-il écrit.

Selon des médias US, le président Trump aurait pris cette décision après des auditions parlementaires de Kristi Noem, lors desquelles elle a été mise en difficulté sur l’attribution d’un important contrat public.