Ouahbi déterminé à capitaliser sur les acquis pour faire briller davantage la sélection nationale du Maroc

« Je suis animé d’une forte détermination à poursuivre le travail déjà commencé afin de capitaliser sur les acquis et permettre à la sélection marocaine de continuer à briller », a souligné Ouahbi lors d’une conférence de presse consacrée à sa présentation, tenue au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmoura.

Le Maroc dispose d’une base solide capable de rivaliser avec les sélections de premier plan lors des grands rendez-vous mondiaux, en l’occurrence la prochaine Coupe du Monde 2026, a affirmé Mohamed Ouahbi.

Dans ce contexte, il a fait savoir qu’il compte se baser avant tout sur les performances des joueurs pour faire ses choix, et non sur leur âge ou sur le championnat dans lequel ils évoluent.

Selon lui, le plus important est de sélectionner les éléments les plus compétitifs afin de construire une équipe « forte et équilibrée », notant que « son contrat avec le Maroc est avant tout moral ».

A cette occasion, le sélectionneur de l’équipe marocaine a présenté son premier adjoint, João Sacramento, précisant que les autres membres du staff seront dévoilés le moment venu.

Pour sa part, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a souligné que le choix de Mohamed Ouahbi est le résultat de « réflexions approfondies ».

« Nous avons privilégié la continuité », a relevé M. Lekjaa, notant que la confiance accordée aux cadres marocains finit par porter ses fruits.

Le président de la FRMF a, dans ce sens, tenu à mettre en avant le rôle primordial de la Direction technique dans les réussites du football marocain.