Mohamed Ouahbi… Le choix de la continuité

Mohamed Ouahbi, la compétence comme fil conducteur

Le parcours de Mohamed Ouahbi témoigne d’une forte capacité à travailler avec les jeunes talents et à bâtir des équipes compétitives.

À la tête des Lionceaux de l’Atlas, il a remporté la Coupe du Monde U20 organisée au Chili, un succès majeur pour le football marocain dans les catégories de jeunes. Il a également atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20 en Égypte.

Reconnu comme un pur tacticien, Ouahbi se distingue par sa confiance en la jeunesse et sa capacité à développer de nouveaux talents. Son approche correspond parfaitement à la stratégie de la FRMF qui mise sur une génération montante prometteuse.

En combinant formation internationale avec la connaissance du football marocain, Mohamed Ouahbi incarne, aujourd’hui, un profil d’entraîneur capable de faire le lien pour créer un groupe homogène mêlant expérience au plus haut niveau et jeunesse montante. Autant d’atouts qui renforcent la confiance placée en lui pour poursuivre la dynamique positive du football marocain.

L’héritage de Walid Regragui

Arrivé à la tête de la sélection quelques mois seulement avant le Mondial 2022, Walid Regragui a marqué l’histoire du football marocain par ses résultats et par la mentalité qu’il a insufflée au groupe. Sous sa direction, le Maroc a réalisé des performances majeures sur la scène internationale. L’équipe a notamment atteint la finale du Mondial qatari, confirmant la montée en puissance du ballon rond marocain face aux plus grandes nations de la planète.

Le sélectionneur a également conduit les Lions de l’Atlas jusqu’à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc. Au cours de cette période, l’équipe nationale a enchaîné une série impressionnante de 19 victoires consécutives, démontrant sa régularité et sa solidité au plus haut niveau.

Ces performances ont consolidé l’image d’une sélection marocaine ambitieuse, capable de rivaliser avec les grandes puissances du football mondial.

Une école marocaine d’entraîneurs

Le choix de la continuité ne se limite pas à deux noms. Le Maroc dispose, aujourd’hui, d’un vivier de techniciens nationaux compétents et reconnus au Maroc et ailleurs. Tarik Sektioui, Hussein Ammouta, Nabil Baha, Issam Charaï ou encore Jamal Sellami traduisent sur le terrain l’excellence de l’école marocaine.

Une nouvelle génération de talents

Parallèlement à cette stabilité sur le banc, le Maroc peut compter sur une nouvelle génération de joueurs prometteurs. Plusieurs jeunes talents émergent dans les clubs européens et incarnent l’avenir des Lions de l’Atlas.

Le jeune Gessime, qui évolue au RC Strasbourg ou encore Zabiri, Baha, Belmokhtar, Maâma et Baaouf, symbolisent cette nouvelle vague prête à porter haut les couleurs du Maroc dans les années à venir.

Une vision tournée vers l’avenir

En misant sur la continuité et sur la valorisation des cadres nationaux, la FRMF confirme une stratégie cohérente basée sur les acquis, la confiance en les compétences locales et la préparation de l’avenir avec une jeunesse prometteuse.

Dans un contexte où le Maroc s’impose progressivement comme une grande Nation du football mondial, cette politique pourrait bien constituer l’une des clés de ses succès futurs.