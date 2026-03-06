Guerre au Moyen-Orient : Pas de risque pour la stabilité financière en France (banque centrale)

La stabilité financière « n’est pas en risque » en France, a assuré jeudi la banque centrale qui affirme suivre « avec une très grande attention les développements sur les prix de l’énergie et sur les marchés financiers » alors que la guerre au Moyen-Orient entrait dans son 6ème jour.

« Nous suivons d’extrêmement près la situation parce qu’elle est sérieuse, mais il est trop tôt pour en tirer des prévisions économiques », a affirmé le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sur la radio France Inter.

Alors que l’on observait ce matin « une augmentation des prix du pétrole d’environ 15% depuis trois jours et une augmentation plus forte des prix du gaz à un peu plus de 50% », M. Villeroy de Galhau a assuré qu’à ce stade, « la stabilité financière n’est pas en risque ».

« Je peux le dire très clairement, cela fait partie des choses que l’on sait », a ajouté le gouverneur de la banque centrale qui note, par ailleurs, que « le dollar s’est renforcé en trouvant sa valeur refuge ».

Il a, de même, exclu le risque de récession pour la France, en tablant sur la « capacité de résilience et d’adaptation » de l’économie tricolore comme lors des précédents « chocs » du Covid-19, de la guerre en Ukraine, des tensions commerciales avec la Chine ou encore des droits de douane américains.

Le gouverneur de la Banque de France reconnaît, en revanche, que l’économie mondiale fait face à « une accumulation de chocs qui crée une très grande incertitude et une très grande imprévisibilité », estimant que la situation dépendra de la durée du conflit.