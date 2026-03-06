L’armée américaine a coulé plus de trente navires iraniens (Centcom)

« Nos frappes contre la marine iranienne se sont intensifiées (…) Nous avons coulé plus de trente navires, et dans les toutes dernières heures, nous avons frappé un porte-drones, un navire à peu près de la taille d’un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Il est en feu au moment où nous parlons », a-t-il précisé au cours d’une conférence de presse jeudi aux côtés du ministre de la Défense Pete Hegseth, à Doral, en Floride.

Les tirs de missiles balistiques et les attaques de drones depuis l’Iran poursuivent eux leur tendance fortement à la baisse, a indiqué le commandant du Centcom.

« Sur les 24 dernières heures, les attaques de missiles balistiques ont diminué de 90% par rapport au premier jour, et les attaques de drones de 83% », a chiffré le haut responsable militaire, en soulignant « rester vigilant ».

« A mesure que nous entrons dans la phase suivante de cette opération, nous allons systématiquement démanteler les capacités de production de missiles de l’Iran pour l’avenir », s’est projeté l’amiral Brad Cooper.

Selon le Pentagone, les tirs de missiles balistiques tactiques iraniens ont diminué de 86% par rapport au premier jour des combats, avec une baisse de 23% dans les dernières 24 heures. Quant aux attaques de drones, elles ont diminué de 73% par rapport aux premiers jours.

Téhéran a lancé « plus de 500 missiles balistiques et plus de 2.000 drones à travers la région » depuis le lancement de l’offensive israélo-américaine samedi, d’après l’armée américaine.