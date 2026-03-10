Entretien à Paris entre Jean-Noël Barrot et Nasser Bourita

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, s’est entretenu mardi avec son homologue marocain Nasser Bourita, en marge du deuxième Sommet mondial sur l’énergie nucléaire organisé par la France.

Les deux ministres ont réaffirmé l’importance du partenariat d’exception renforcé entre la France et le Maroc, et salué le dynamisme de la relation bilatérale. Ils se sont réjouis de la perspective de la tenue de la quinzième édition de la Réunion de haut Niveau au Maroc.

M. Barrot a également salué la tenue de sessions de négociations quadripartites sur le Sahara, dans l’esprit de la résolution 2797 qui a donné un cadre clair pour une relance des négociations sur la base unique du plan d’autonomie marocain.

Les deux ministres ont évoqué la situation au Moyen-Orient et les risques de déstabilisation régionale. Ils ont abordé enfin la participation marocaine au futur sommet Africa Forward en mai 2026 à Nairobi.