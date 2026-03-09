Trump: l’armée américaine prendra le contrôle du détroit d’Ormuz « le moment venu »

Le président américain, Donald Trump, a affirmé, lundi à Doral (Floride), que l’armée américaine prendra le contrôle du détroit d’Ormuz « lorsque le moment sera venu ».

« L’armée américaine devra reprendre le contrôle du détroit lorsque le moment sera venu », a déclaré le président Trump lors d’une conférence de presse, insistant sur la nécessité de « libérer » ce passage stratégique pour le commerce mondial et le pétrole, où le trafic est quasiment à l’arrêt depuis le début de l’opération militaire américaine contre l’Iran.

Le président Trump a, en outre, menacé de frapper l’Iran « beaucoup plus fort » si les autorités en place à Téhéran décidaient de bloquer l’acheminement de pétrole dans la région.

« Je ne laisserai pas un régime terroriste tenir le monde en otage et tenter de stopper l’offre mondiale de pétrole. Et si l’Iran fait quelque chose en ce sens, ils seront frappés beaucoup, beaucoup plus fort », a martelé le chef de l’exécutif américain.

« S’ils veulent jouer à ce jeu (…) ils feraient mieux de ne pas jouer à ce jeu », a enchaîné Donald Trump.

Evoquant les dernières évolutions de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, le président américain a assuré que la guerre allait « se terminer bientôt », estimant que l’opération militaire est « bien en avance sur le calendrier ».

« Cela va se terminer bientôt, et si cela recommence, ils seront encore plus durement touchés », a-t-il menacé.

Le blocage du détroit d’Ormuz par Téhéran a provoqué un gel sans précédent du commerce maritime mondial, qui pèse surtout sur les produits pétroliers, mais menace beaucoup d’autres secteurs industriels.

Cette route, qui permet les exportations de produits pétroliers et gaziers des pays du Golfe, est un point de passage clé du commerce de l’or noir. Un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié y transitent.