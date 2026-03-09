Thé amer: Mezzour, le ministre qui a fâché la diaspora marocaine

C’est l’histoire d’un ministre, celui de l’Industrie et du Commerce. Ryad Mezzour a réussi le pari de susciter en si peu de temps l’indignation de la diaspora marocaine et la colère des opérateurs économiques.

Mais quelle mouche a donc piqué Mezzour pour s’en prendre dans des propos peu amènes aux Marocains du monde. Des propos condescendants et offensants qui laisseront sûrement des traces.

C’est lors d’une conférence organisée le 27 février à Casablanca autour du positionnement de l’industrie marocaine dans un monde fragmenté que Ryad Mezzour s’est lâché sur les MRE (Marocains résidant à l’étranger) à propos de leur choix de revenir dans leur pays d’origine. « Tu es rentré chez toi, et alors ? Bezaât », c’est ton pays ! Est-ce que je dois te remercier parce que tu es rentré chez toi ?. Reste là-bas ! », a lancé le ministre au parterre d’ingénieurs.

En prononçant « Bezaât » et « Reste là-bas », le ministre a usé d’un langage trivial à l’égard d’une frange de la population marocaine très attachée à son pays d’origine et impliquée dans ses chantiers de développement.

En clair pour ce ministre, le retour ne doit pas être considéré comme une « faveur » ou un « cadeau » qu’un MRE fait au Maroc, tout en fanfaronnant que le pays dispose déjà de « millions de talents » prêts à contribuer à son développement.

Ce dérapage hors sol a suffi de déclencher de vives réactions entre colère, indignation et condamnation. Au-delà de la condescendante, le ministre va aussi à l’encontre de la haute sollicitude et bienveillance dont le roi Mohammed VI a toujours entouré la diaspora marocaine.

Pour le souverain, le diaspora est un atout stratégique appelée à s’investir dans les chantiers de développement du pays. et il l’a rappelé à de multiples reprises, saluant leur mobilisation et leur contribution à l’image du pays, en qualité de véritables ambassadeurs.

Le ministre Ryad Mezzour ne semble pas par ailleurs à jour de ses dossiers quant à l’apport de cette diaspora à l’économie marocaine. Fin décembre 2025, les transferts des MRE s’élevaient à plus de 122,02 MMDH, selon les données provisoires de l’Office des changes. Sur un an, ces envois ont progressé de 2,6%, soit un supplément de 3,04 MMDH par rapport aux 118,98 MMDH enregistrés à fin décembre 2024.

Face au tollé, il rétropédale dans une interview à à nos confrères de The Voice of Morocco: « Il ne s’agit nullement d’une phrase adressée à l’ensemble des MRE comme l’auraient laisser entendre quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Ce qui a été diffusé est une réponse à une question de deux personnes dans la salle. Une partie de mes propos a été coupée et sortie de son contexte, ce qui a donné une fausse impression comme si je m’adressais à l’ensemble des Marocains du Monde, ceci n’est pas exacte ».

Ryad Mezzour a aussi présenté des excuses. Mais suffiront-elles à éteindre la tempête ? Probablement pas !

Le sujet est clos ? Non! Le ministre, gaffeur, a récidivé en moins de deux et cette fois-ci devant des opérateurs économiques et des hommes d’affaires. Usant d’un ton martial, il lâche une autre bourde. « Les Turcs vous ont écrasés par 5 à zéro », avant d’enchaîner: « Les Égyptiens ont réalisé des choses que vous êtes incapables de faire. »

Inconscience ? Irresponsabilité politique ? ou les deux ?