La défense qatarie repousse une nouvelle attaque de missile iranien

Le ministère qatari a précisé dans un communiqué relayé sur son compte X que » les forces armées qataries ont intercepté une attaque de missile visant l’État du Qatar », après une attaque similaire interceptée par les défenses qataries lundi matin.

Avant l’attaque, le ministère qatari de l’Intérieur a émis une alerte relative l’existence d’une » menace sécuritaire élevée » tout en exhortant la population à rester chez elle et à éviter tout déplacement pour préserver la sécurité publique.

Depuis le début de l’offensive américano-israélienne contre l’Iran, les pays arabes, dont le Qatar, ont été la cible d’attaques de drones et de missiles iraniens visant des sites et des installations.