Canada : plus de 900 millions de dollars pour stimuler l’innovation dans le secteur de la défense

Le financement, qui sera assuré à travers le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), permettra d’accélérer le développement de technologies de la défense pour répondre aux besoins du pays et établir un secteur canadien de la défense compétitif à l’échelle mondiale, selon Ottawa.

Le CNRC devra ainsi augmenter les capacités nationales en ce qui a trait aux drones et aux technologies aérospatiales, notamment en établissant le Centre d’innovation sur les drones et en faisant l’acquisition d’un nouvel avion construit au Canada par Bombardier, le Global 6500, qui sera utilisé pour le développement de technologies de défense en collaboration avec l’industrie et le milieu universitaire.

Le financement fédéral devrait aussi soutenir les entreprises canadiennes qui développent des technologies à double usage et consolider le secteur des technologies quantiques pour des applications en défense.

« Les investissements du Conseil national de recherches du Canada annoncés aujourd’hui accéléreront le développement de technologies de pointe à double usage et la mise en œuvre de capacités de calibre mondial pour les Forces armées canadiennes », a affirmé la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly.

Le nouveau financement s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Stratégie industrielle de défense du pays, qui devrait créer 125.000 emplois bien rémunérés, augmenter de 50% les exportations dans le domaine de la défense, accroître à 70% la part des marchés publics attribués à des entreprises canadiennes et augmenter les revenus de l’industrie canadienne de la défense de 240%.

Le secteur de la défense contribue de manière importante à l’économie du pays nord-américain. En effet, ses quelque 600 entreprises employaient directement 36.000 personnes en 2022 et soutenaient au total 61.200 emplois dans l’ensemble de la chaîne de valeur de la défense.

Le Canada s’est engagé à consacrer 5% de son PIB aux dépenses militaires d’ici 2035. Dans son budget déposé en novembre 2025, le gouvernement du Premier ministre libéral, Mark Carney, a annoncé une augmentation des dépenses en matière de défense de 81,8 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.