UE : plus de 100 millions d’euros pour des projets environnementaux

Ces projets, financés par le programme LIFE qui soutient les initiatives dans les domaines de la nature, de l’environnement et du climat, contribueront à « renforcer la prospérité de l’UE, la stabilité économique, les systèmes alimentaires et les écosystèmes, tout en améliorant la santé publique et la qualité de vie sur le continent », a affirmé l’Exécutif européen dans un communiqué.

Les projets sélectionnés, situés en Finlande, en France, en Grèce, aux Pays-Bas, au Portugal, en Slovaquie et en Espagne, visent à soutenir et accélérer la mise en œuvre des politiques environnementales et climatiques de l’UE, en étant axés notamment sur la résilience climatique et hydrique, la restauration de la nature, l’économie circulaire et l’utilisation durable des terres.

Ces initiatives devraient mobiliser des investissements publics et privés nationaux supplémentaires, a relevé Bruxelles, notant que parmi les projets sélectionnés, figurent la restauration et de protection de cours d’eau, d’eaux côtières et de nappes phréatiques en Finlande, le renforcement de la résilience climatique de la région Grand-Est en France et la restauration des écosystèmes marins et de réduction de la pollution marine en Grèce.

D’autres projets soutiendront la transition de la région du Limbourg, aux Pays-Bas, vers une économie circulaire, la mise en œuvre de solutions circulaires aux Açores, au Portugal, la protection des forêts et de la biodiversité en Slovaquie et la restauration d’un total de 26.200 hectares de zones humides en Espagne.

Le financement de ces sept projets stratégiques s’inscrit dans une enveloppe plus large de 5,43 milliards d’euros allouée au programme LIFE au titre du budget à long terme (cadre financier pluriannuel) de l’UE pour la période 2021-2027.

Le programme LIFE est le seul programme de financement de l’UE entièrement dédié aux objectifs environnementaux, climatiques et énergétiques propres. Depuis 1992, il a cofinancé plus de 6.500 projets dans ces domaines, au sein de l’UE et des pays associés.