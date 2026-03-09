Guerre en Iran : un 7ème soldat américain tué

Ce décès porte à sept le nombre de soldats américains tués dans la guerre contre l’Iran.

« Hier soir, un militaire américain est décédé des suites de ses blessures reçues lors des premières attaques menées par le régime iranien au Moyen-Orient », a affirmé le Commandement central américain sur X.

« Le soldat a été grièvement blessé lors d’une attaque contre des troupes américaines au Royaume d’Arabie saoudite le 1er mars », selon la même source.

Cette annonce survient au lendemain du rapatriement des dépouilles des six soldats tués la semaine dernière au Koweït.

Le président américain, Donald Trump, et d’autres hauts responsables se sont joints aux familles des soldats à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, pour accueillir les dépouilles des militaires tués.