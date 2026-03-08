Mojtaba Khamenei remplace son père Ali Khamenei

Mojtaba Khamenei, fils d’Ali Khamenei, mort dans les frappes israélo-américaines sur sa résidence à Téhéran, a été désigné ce dimanche 8 mars nouveau guide suprême d’Iran.

Agé de 56 ans, Mojtaba Khamenei avait pourtant démenti en 2024 un tel scénario de succession dynastique.

Né le 8 septembre 1969 dans la ville sainte de Machhad (est), Mojtaba Khamenei est l’un des six enfants de l’ex-guide suprême et le seul à avoir une position publique même sans avoir de fonction officielle.

Avant même l’annonce du choix du nouveau guide suprême, Donald Trump a prévenu que le successeur d’Ali Khamenei ne tiendrait « pas longtemps » sans son aval.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a lui réaffirmé que le choix du guide suprême incombait au « peuple iranien » et à « personne d’autre ».

Le Trésor américain avait indiqué en 2019, en imposant des sanctions contre lui, que Mojtaba Khamenei « représentait le Guide suprême à titre officiel, bien qu’il n’ait jamais été élu ni nommé à un poste gouvernemental, en dehors de ses fonctions au sein du bureau de son père ».

Le Moyen-Orient continue d’être le théâtre d’intenses bombardements, en cette neuvième journée de guerre, déclenchée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l’Iran.

Plusieurs pays dont l’Arabie saoudite, le Liban, la Jordanie ou encore Israël, entre autres, ont été visés par des frappes ce dimanche 8 mars.

Le ministre libanais de la Santé, Rakan Nassereddine, a indique ce dimanche après-midi que les frappes ont fait, au moins, 394 morts, dont 83 enfants, en une semaine.

Le pape Léon XIV dit prier pour que « le fracas des bombes cesse » au Moyen-Orient et pour le « dialogue ». « Aux épisodes de violence et de dévastation, et au climat généralisé de haine et de peur, s’ajoute la crainte que le conflit ne s’étende » a-t-il déclaré.