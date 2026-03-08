Mojtaba Khamenei remplace son père Ali Khamenei

Mojtaba Khamenei, fils d’Ali Khamenei, mort dans les frappes israélo-américaines sur sa résidence à Téhéran, a été désigné ce dimanche 8 mars nouveau guide suprême d’Iran.
Agé de 56 ans, Mojtaba Khamenei avait pourtant démenti en 2024 un tel scénario de succession dynastique.
Né le 8 septembre 1969 dans la ville sainte de Machhad (est), Mojtaba Khamenei est l’un des six enfants de l’ex-guide suprême et le seul à avoir une position publique même sans avoir de fonction officielle.
Avant même l’annonce du choix du nouveau guide suprême, Donald Trump a prévenu que le successeur d’Ali Khamenei ne tiendrait « pas longtemps » sans son aval.
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a lui réaffirmé que le choix du guide suprême incombait au « peuple iranien » et à « personne d’autre ».
Le Trésor américain avait indiqué en 2019, en imposant des sanctions contre lui, que Mojtaba Khamenei « représentait le Guide suprême à titre officiel, bien qu’il n’ait jamais été élu ni nommé à un poste gouvernemental, en dehors de ses fonctions au sein du bureau de son père ».
Le Moyen-Orient continue d’être le théâtre d’intenses bombardements, en cette neuvième journée de guerre, déclenchée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l’Iran.
Plusieurs pays dont l’Arabie saoudite, le Liban, la Jordanie ou encore Israël, entre autres, ont été visés par des frappes ce dimanche 8 mars.
Le ministre libanais de la Santé, Rakan Nassereddine, a indique ce dimanche après-midi que les frappes ont fait, au moins, 394 morts, dont 83 enfants, en une semaine.
Le pape Léon XIV dit prier pour que « le fracas des bombes cesse » au Moyen-Orient et pour le « dialogue ». « Aux épisodes de violence et de dévastation, et au climat généralisé de haine et de peur, s’ajoute la crainte que le conflit ne s’étende » a-t-il déclaré.
De l’#Iran et de tout le #MoyenOrient continuent d’arriver des nouvelles qui suscitent une profonde consternation et la crainte que le conflit ne s’étende et que d’autres pays de la région, dont le cher Liban, ne sombrent à nouveau dans l’instabilité. #PrionsEnsemble pour que…
