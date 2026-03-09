Trump appelle l’Australie à accorder l’asile aux joueuses de l’équipe féminine iranienne de football

« L’Australie commet une terrible erreur humanitaire en autorisant le renvoi forcé de l’équipe nationale iranienne de football féminin en Iran, où elles risquent fort d’être tuées. Ne faites pas cela, Monsieur le Premier ministre, accordez leur l’ASILE », a écrit M. Trump sur son réseau Truth social.

Le Chef de l’exécutif américain a également ajouté à l’adresse du Premier ministre australien Anthony Albanese que « les Etats-Unis les accueilleront si vous ne le faites pas ».

La délégation iranienne, composée de 26 joueuses, est arrivée en Australie quelques jours avant le déclenchement des frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Lors de leur premier match du tournoi, les joueuses iraniennes sont restées silencieuses pendant l’exécution de l’hymne national, avant de le chanter lors des rencontres suivantes.

Cette attitude a suscité de vives réactions en Iran, où un présentateur de la télévision d’État a qualifié les joueuses de « traîtres en temps de guerre », évoquant ce qu’il a décrit comme « le summum du déshonneur ».

Par ailleurs, les restrictions sur l’accès à Internet compliquent fortement les communications entre la délégation présente en Australie et leurs proches restés en Iran.

« Évidemment, nous sommes toutes inquiètes, et nous sommes tristes à cause de ce qui est arrivé à l’Iran, à nos familles et à nos proches », a déclaré l’attaquante Sara Didar lors d’une conférence de presse à la veille d’un match contre l’Australie.

La sélection féminine iranienne avait fait ses débuts en Coupe d’Asie en 2022 en Inde, une participation qui avait suscité un large élan de soutien dans un pays où les droits des femmes font l’objet de nombreuses restrictions.