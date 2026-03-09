Guerre Moyen-Orient: le G7 « pas encore » décidé à puiser dans ses stocks stratégiques pour stabiliser le marché

Les ministres des finances du G7 ont discuté lundi d’une possible utilisation des réserves stratégiques de pétrole pour aider à stabiliser le marché dont les prix s’envolent avec la guerre en Moyen-Orient, mais sans en prendre la décision pour le moment.

« Nous allons suivre les choses de près, nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires y compris en puisant dans les réserves stratégiques de pétrole de manière à stabiliser le marché », mais « on n’en est pas encore là », a déclaré à la presse le ministre français Roland Lescure, qui avait réuni ses collègues du G7 en vision pour étudier la situation

Les ministres des Finances du G7 se sont réunis sous présidence française pour se pencher sur les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient.

Le G7 Finances, qui regroupe les ministres des Finances des grandes puissances industrielles, se tient en visioconférence pour « faire le point sur la situation dans le Golfe », indique le ministère français de l’Économie et des Finances dans un communiqué relayé par la presse de l’Hexagone.

La réunion, présidée par le ministre français de l’Economie Roland Lescure, « a été spécialement organisée en réaction aux événements des derniers jours (et) doit permettre de faire le point sur la situation dans le Golfe, sous le prisme économique », précise le communiqué.

Sont conviés les ministres de l’Économie et des Finances ainsi que les banquiers centraux des pays du G7 (États-Unis, Japon, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie).

Les discussions devraient se concentrer sur les conséquences économiques et énergétiques de la guerre au Moyen-Orient qui a commencé le week-end dernier, d’après la même source.

La France préside cette année le G7. Une première réunion du G7 Finances s’était tenue le 27 janvier et une autre est prévue les 18 et 19 mai à Paris.