Les Émirats arabes unis sont en situation de défense face à l’agression iranienne « brutale et injustifiée » (MAE)

Les Émirats arabes unis ont affirmé être en situation de défense face à l’agression iranienne « brutale et injustifiée », ayant impliqué le lancement de plus de 1.400 missiles balistiques et drones visant des infrastructures et des sites civils et entraînant des morts et des blessés parmi les civils.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse des Émirats (WAM), le ministère des Affaires étrangères a indiqué que « cette agression iranienne constitue une grave violation du droit international et de la Charte des Nations unies, une atteinte à la souveraineté de l’État et à son intégrité territoriale, ainsi qu’une menace directe pour sa sécurité et sa stabilité ».

Le ministère a souligné que les Émirats arabes unis ne cherchent pas à être entraînés dans des conflits ni dans une escalade, tout en réaffirmant leur plein droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté, leur sécurité nationale et leur intégrité territoriale, et assurer la sécurité de leurs citoyens et résidents, conformément à leur droit à la légitime défense en vertu du droit international et de la Charte des Nations unies.