Arabie Saoudite: interception de plusieurs drones à Riyad et Rub al-Khali (Défense)

Le ministère de la Défense du Royaume d’Arabie saoudite a annoncé, dimanche, l’interception et la destruction de plusieurs drones dans la ville de Riyad et dans la région du Rub al-Khali.

Cité par l’Agence de presse saoudienne, le porte-parole du ministère de la Défense, Turki Al-Maliki, a indiqué que des tentatives d’attaque menées à l’aide de trois drones ont été déjouées à Riyad, faisant état de l’interception et de la destruction d’un autre drone à l’est de la capitale.

Le porte-parole a ajouté qu’un autre drone, qui se dirigeait vers le champ pétrolier Shaybah, dans la région du Rub al-Khali, a également été intercepté et détruit.

Les Pays-Bas enverront dimanche soir un premier avion militaire au Moyen-Orient afin de rapatrier « des milliers » de ressortissants néerlandais bloqués dans la région, a annoncé la ministre de la Défense Dilan Yesilgoz.

L’opération doit être assurée par un avion ravitailleur et de transport Airbus A330 MRTT de l’armée de l’air néerlandaise, a précisé la ministre, relevant que l’appareil décollera des Pays-Bas à destination d’Oman, avant de rapatrier les passagers via l’Egypte vers le territoire néerlandais.

Selon le ministre néerlandais des Affaires étrangères Tom Berendsen, environ 11.000 citoyens néerlandais ont demandé une assistance pour quitter la région. Beaucoup d’entre eux doivent parcourir de longues distances pour atteindre les aéroports disponibles.

« Ils rencontrent parfois des difficultés pour s’y rendre », a déclaré le chef de la diplomatie néerlandaise vendredi soir lors d’une émission télévisée, expliquant que son ministère avait demandé l’appui de la Défense pour organiser leur retour.

Selon les médias néerlandais, la ministre de la Défense a indiqué que d’autres vols pourraient être organisés « si nécessaire ».