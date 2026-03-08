Tenue de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel

« Ces attaques sont condamnées sur toute la ligne et rejetées par les gouvernements et les peuples arabes », a-t-il argué. De même, il a estimé que ces agressions « ne tiennent pas compte des principes de bon voisinage et constituent une violation flagrante et dangereuse des lois et conventions internationales, notamment en visant des civils ainsi que des installations et biens civils », ajoutant qu’elles représentent « une menace pour la sécurité nationale arabe dans son ensemble ».

M. Aboul Gheit a également relevé que « les pays arabes ne s’attendaient nullement à ce que l’attachement aux principes de bon voisinage et les efforts diplomatiques sincères soient accueillis par des missiles et des drones visant les populations et les infrastructures ».

« Cette agressivité iranienne injustifiée reflète une confusion dans l’appréciation de la situation et accentue l’isolement de l’Iran dans ce contexte difficile et délicat, tout en laissant des répercussions négatives susceptibles d’affecter ses relations avec son voisinage arabe », a-t-il dit. Il a, dans la foulée, appelé à l’arrêt immédiat et effectif de ces attaques, exhortant la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité de l’ONU, à agir par tous les moyens possibles afin de mettre fin aux attaques iraniennes contre les territoires arabes.

« Malgré la violence et l’escalade observées, l’opportunité de la diplomatie demeure possible si toutes les parties reviennent à la raison et à la logique », a-t-il enchaîné, appelant l’ensemble des parties à « revenir immédiatement à la voie du dialogue et de la diplomatie pour traiter les questions en suspens ».