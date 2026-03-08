L’Assemblée des experts nomme un guide suprême pour succéder à Ali Khamenei

L’Assemblée des experts a désigné un guide suprême, une semaine après la mort du guide suprême iranien, mort dans une attaque israélo-américaine lancée samedi 28 février sur l’Iran.

« Le candidat le plus approprié, approuvé par la majorité de l’Assemblée des experts, a été désigné », a déclaré Mohsen Heydari, représentant de la province du Khouzestan à l’Assemblée des experts.

« Le vote pour nommer le guide a eu lieu et le guide a été choisi », a également indiqué Ahmad Alamolhoda, lui aussi membre de l’Assemblée des experts, cité par l’agence de presse Mehr.

L’identité du successeur de Ali Khamenei reste encore inconnue et sera annoncée ultérieurement

Au cœur du pouvoir iranien, le guide suprême – qui a le dernier mot sur toutes les affaires de l’Etat – est la plus haute autorité politique et religieuse de la République islamique.

Le président américain Donald Trump a prévenu dimanche que le nouveau guide suprême iranien « ne tiendra pas longtemps » sans son aval, et ce avant même que le nom du successeur d’Ali Khamenei tout juste choisi ne soit dévoilé.

« Il va devoir obtenir notre aval. S’il n’obtient pas notre aval, il ne tiendra pas longtemps », a menacé le président américain, alors que le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a réaffirmé que le choix du successeur de l’ayatollah Ali Khamenei incombe au « peuple iranien » et à « personne d’autre ».