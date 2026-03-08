Émirats arabes unis : interception de 16 missiles balistiques et 113 drones (Défense)

Le ministère émirati de la Défense a annoncé, dimanche, que les systèmes de défense aérienne ont détecté 17 missiles balistiques, dont 16 ont été détruits, alors qu’un missile est tombé en mer.

Par ailleurs, 117 drones ont été repérés, dont 113 ont été interceptés, tandis que quatre autres se sont écrasés sur le territoire de l’État, a précisé la même source, dans un communiqué relayé par l’Agence de presse des Émirats (WAM).

Le ministère a indiqué que depuis le début de l’attaque iranienne, 238 missiles balistiques ont été détectés, dont 221 ont été détruits, 15 sont tombés en mer et deux ont touché le territoire émirati.

Les défenses aériennes émiraties ont également détecté 1.422 drones iraniens, dont 1.342 ont été interceptés, tandis que 80 se sont écrasés à l’intérieur du territoire national. Huit missiles de croisière ont, par ailleurs, été repérés et détruits, ajoute la même source.

Ces attaques ont fait, jusqu’à présent, quatre morts et 112 blessés légers, souligne le ministère, réaffirmant la pleine disponibilité et la préparation de ses forces pour faire face à toute menace et contrer avec fermeté toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l’État, ainsi qu’à préserver la souveraineté et les intérêts nationaux du pays.