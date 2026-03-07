Trump lance une coalition régionale pour combattre les cartels

« En ce jour historique, nous sommes réunis pour annoncer une toute nouvelle coalition militaire visant à éradiquer les cartels criminels qui ravagent notre région », a déclaré Trump lors du Sommet « Bouclier des Amériques », qui a rassemblé de nombreux dirigeants latino-américains et des membres de l’administration américaine.

Le locataire de la Maison Blanche a indiqué que son pays va intensifier ses efforts dans le cadre de la lutte contre les cartels de la drogue et les groupes criminels qui sévissent dans la région.

Ces propos font suite à sa promesse, faite plus tôt cette année, de mener des frappes terrestres contre les cartels de la drogue, en plus d’une série de frappes navales contre des navires soupçonnés de narcotrafic et de terrorisme dans les Caraïbes.

Les dirigeants d’Argentine, de Bolivie, du Chili, du Costa Rica, de la République dominicaine, d’Équateur, du Salvador, du Guyana, du Honduras, du Panama, du Paraguay et de Trinité-et-Tobago ont participé au sommet.

Pas moins de 17 pays ont signé le nouvel accord, baptisé « Coalition américaine contre les cartels ».

« Au cœur de notre accord se trouve l’engagement d’utiliser la force militaire létale pour détruire les sinistres cartels et réseaux terroristes », a déclaré Trump.

« Nous aurons besoin de votre aide. Il vous suffit de nous dire où ils se trouvent. Nous disposons d’un armement exceptionnel, comme vous l’avez sans doute constaté ces derniers temps », a-t-il lancé à l’adresse des dirigeants latino-américains.