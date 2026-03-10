Washington inscrit l’Afghanistan sur sa liste noire des pays pratiquant « des détentions injustifiées »

« Les talibans continuent de recourir à des méthodes terroristes, en enlevant des personnes contre rançon ou pour obtenir des concessions politiques. Ces tactiques odieuses doivent cesser », a déclaré le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué lundi.

« Il n’est pas sûr pour les Américains de se rendre en Afghanistan, parce que les talibans continuent de détenir injustement nos concitoyens et d’autres ressortissants étrangers », a ajouté le secrétaire d’Etat.

Le responsable américain a, en outre, appelé les autorités talibanes à libérer les citoyens américains Dennis Coyle et Mahmoud Habibi, ainsi que « tous les Américains détenus injustement en Afghanistan ».

Mahmoud Habibi, un homme d’affaires, est détenu en Afghanistan depuis août 2022, selon le département d’Etat.

Le chercheur américain Dennis Coyle a, quant à lui, été arrêté en janvier 2025 par les autorités afghanes, selon la fondation Foley, une organisation qui plaide pour la libération des Américains pris en otage ou détenus arbitrairement à l’étranger.