Espagne : le gouvernement étend l’accès aux soins pour les sans-papiers

« Ce texte reconnaît pour la première fois le droit à la protection et aux soins de santé pour les personnes étrangères ne résidant pas légalement sur le territoire espagnol », a expliqué la porte-parole du gouvernement, Elma Saiz, à l’issue du Conseil des ministres.

Cette mesure concerne également les Espagnols de retour sur le territoire et ceux résidant à l’étranger lors de séjours temporaires en Espagne, ainsi que les membres de leur famille les accompagnant, a précisé la ministre de l’Inclusion et des Migrations.

Pour faciliter sa mise en œuvre, le gouvernement a adopté un décret royal, évitant ainsi le vote au Parlement, où il ne dispose pas de majorité.

Depuis son arrivée à la tête de l’exécutif, Pedro Sánchez mène une politique d’ouverture sur l’immigration, présentée comme un moteur de croissance pour l’économie espagnole.

Fin janvier, le gouvernement a présenté un plan de régularisation pouvant bénéficier à 500.000 personnes, visant à soutenir la croissance et à répondre aux défis du vieillissement démographique. En novembre 2024, une réforme précédente avait déjà fixé un objectif de régularisation de 300.000 personnes par an sur trois ans.