Espagne : le gouvernement étend l’accès aux soins pour les sans-papiers

En directA la UneInternational
Par
Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol.
Le gouvernement espagnol a annoncé mardi l’élargissement de l’accès aux soins de santé pour les personnes en situation irrégulière, poursuivant ainsi sa politique d’ouverture en matière d’immigration, après le lancement en février d’un plan de régularisation massif.

« Ce texte reconnaît pour la première fois le droit à la protection et aux soins de santé pour les personnes étrangères ne résidant pas légalement sur le territoire espagnol », a expliqué la porte-parole du gouvernement, Elma Saiz, à l’issue du Conseil des ministres.

Cette mesure concerne également les Espagnols de retour sur le territoire et ceux résidant à l’étranger lors de séjours temporaires en Espagne, ainsi que les membres de leur famille les accompagnant, a précisé la ministre de l’Inclusion et des Migrations.

Pour faciliter sa mise en œuvre, le gouvernement a adopté un décret royal, évitant ainsi le vote au Parlement, où il ne dispose pas de majorité.

Depuis son arrivée à la tête de l’exécutif, Pedro Sánchez mène une politique d’ouverture sur l’immigration, présentée comme un moteur de croissance pour l’économie espagnole.

Fin janvier, le gouvernement a présenté un plan de régularisation pouvant bénéficier à 500.000 personnes, visant à soutenir la croissance et à répondre aux défis du vieillissement démographique. En novembre 2024, une réforme précédente avait déjà fixé un objectif de régularisation de 300.000 personnes par an sur trois ans.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite