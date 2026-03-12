Crise au Moyen-Orient : L’OMI convoque une session extraordinaire de son Conseil

L’Organisation maritime internationale (OMI, basée à Londres) a annoncé, jeudi, la convocation d’une session extraordinaire de son Conseil les 18 et 19 mars courant à Londres pour discuter de la crise au Moyen-Orient et son impact sur le transport maritime.

Cette session sera l’occasion d’examiner « les répercussions de la situation dans la mer d’Arabie, la mer d’Oman et la région du Golfe, en particulier dans et autour du détroit d’Ormuz, sur les transports maritimes et les gens de mer », indique l’OMI dans un communiqué.

Cette session, qui se tiendra au siège londonien de l’organisation, intervient à la demande de plusieurs membres du Conseil, a dit l’organisation, rappelant que le Secrétaire général de l’OMI, Arsenio Dominguez, a tenu cette semaine des réunions avec les organisations de l’industrie et les États Membres portant sur les derniers développements.

Le Conseil est l’organe exécutif de l’OMI. Il est composé de 40 États Membres élus par l’Assemblée de l’OMI.

